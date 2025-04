Dorival busca recuperar Coronado neste início de trabalho no Corinthians

Treinador teve uma conversa particular com o meia na última terça-feira (29/4) e quer ver atleta de volta ao seu auge no Timão / Crédito: Jogada 10

Dorival Júnior já começou a trabalhar no Corinthians. Entre correções táticas e voltar a fazer o time a atuar bem, o treinador também já afirmou que terá uma missão em particular neste início no Timão: recuperar o meia Igor Coronado.

Prejudicado por lesões e sem a confiança plena da comissão técnica de Ramón Díaz, Coronado ainda tenta se firmar no Parque São Jorge. Tanto que o grande objetivo do meia é tentar engatar uma sequência com a camisa alvinegra. Algo que Dorival Júnior busca fazer nesta passagem pelo Corinthians. O treinador chamou o meia para uma conversa, no fim do treino desta terça-feira (29), para entender o que vem acontecendo e explicar como ele pode se encaixar em seu esquema tático. Coronado é visto como uma peça crucial para Dorival. Muito também por conta do atleta ser o substituto imediato de Rodrigo Garro. "A nossa função é trabalharmos para que possamos encontrar um nome que possa nos aproximar daquilo que ele (Garro) vinha realizando", disse Dorival, em sua coletiva de apresentação. Além disso, o papo serviu muito para transmitir confiança ao meia. Afinal, Coronado vinha demonstrando frustração pelas poucas oportunidades e cogitou deixar o Parque São Jorge. O Corinthians também estaria decepcionado com o jogador por conta do seu rendimento, já que seu salário é um dos maiores do elenco.