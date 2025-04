CSA x Grêmio, AO VIVO, com a voz do Esporte, às 20h

Gaúchos devem concentrar esforços na Copa do Brasil e usar força máxima mesmo antes de confrontos decisivos pela Sul-Americana e Brasileirão

Nesta quarta-feira (30/05), o Grêmio enfrenta o CSA, às 21h30, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O embate ocorrerá no estádio Rei Pelé, em Maceió. As duas equipes iniciaram suas trajetórias na competição desde a primeira fase. Os gaúchos eliminaram o São Raimundo-RR e o Athletic, de Minas Gerais, enquanto os alagoanos superaram o Boavista e o Tuna Luso.

A Voz do Esporte transmite a peleja, ao vivo, a partir de 20h. Elder Vieira narra. Rodrigo Seraphim comenta, e Bruno Nunes fica com os microfones da reportagem.