Corinthians vacila, toma virada do Fortaleza e perde em casa no Brasileirão Sub 20

No retorno de Orlando Ribeiro à equipe, o Timão saiu vencendo por 2 a 0, mas parou no começo do jogo e foi derrotado pelo Leão / Crédito: Jogada 10

O Corinthians conheceu sua terceira derrota nos últimos quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro Sub 20. Na tarde desta quarta-feira (30), o Timão acabou sendo superado, de virada, pelo Fortaleza, por 3 a 2, na Fazendinha. A partida marcou o retorno de Orlando Ribeiro ao comando do time, após assumir interinamente o time principal. Com o resultado, o Timão segue na parte de baixo da tabela, na 14ª colocação, com nove pontos. Já o Leão subiu para a quinta colocação, com 14 pontos. Na próxima rodada, o Corinthians visita o Athletico, enquanto o Fortaleza recebe o Cuiabá.

Corinthians sai na frente, mas sai derrotado A partida começou boa para o Corinthians. Logo aos dois minutos Gama aproveitou cruzamento, depois de cobrança de escanteio curta, e subiu para abrir o marcador. Aos dez, Dieguinho arriscou de fora da área e ampliou com um belo gol. Entretanto, o jogo alvinegro parou por aí. O Fortaleza começou a ir para cima e descontou em um golaço de Peterson. O meia recebeu na entrada da área, deu uma caneta no marcador e bateu no canto. Antes do intervalo, Rafael Vaz recebeu cruzamento na área, ganhou da marcação e empatou o jogo. O segundo tempo seguiu sendo de domínio do Tricolor. Kauan até chegou a marcar, mas o juiz pegou falta em Cadu. O goleiro corinthiano ainda chegou a salvar. Entretanto, Vitinho perdeu a cabeça no meio de campo e deixou o Timão. Com um a mais, a pressão tricolor aumentou e a virada veio. Após cruzamento na área, Thomas subiu para cabecear e marcar o terceiro. O Corinthians ainda tentou pressionar em busca do empate, mas quem quase marcou foi o Fortaleza, quando Emanuel acertou a trave.