Com virada e revirada, CSA vence o Grêmio

Jogo de ida pela 3ª fase da Copa do Brasil, no Rei Pelé, em Alagoas, foi definido com uma virada incrível no fim. Assim, 3 a 2 para os alagoanos

No jogo em que, pela primeira vez, o Grêmio contou com os trabalhos do treinador Mano Menezes (que já estreou) ao lado do diretor de futebol Luiz Felipe Scolari, o time gaúcho foi até Alagoas. Enfrentou o CSA, no Rei Pelé, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Em jogo movimentado, saiu atrás com um gol de Tiago Marques, mas virou com gols de Braithwaite, ainda no primeiro tempo, e Dodi na etapa final. Contudo, duas falhas da defesa fizeram o CSA revirar, com gols de Marcelinho, aos 41, e Bryann, aos 46. No fim, CSA 3 a 2 no placar.

Agora, para a partida de volta, dia 20, na Arena gremista, os gaúchos precisam vencer por um gol para levar aos pênaltis ou por dois gols para avançar diretamente às oitavas. O CSA jogará pelo empate.