Clube do México anuncia Loco Abreu como técnico

Ídolo do Botafogo será o comandante do Tijuana e inicia seu novo desafio a partir do meio de 2025 / Crédito: Jogada 10

Ídolo do Botafogo, Sebastián Loco Abreu iniciará um novo desafio em sua carreira como treinador. O uruguaio é o novo comandante do Tijuana, do México. O profissional de 48 anos assumirá a equipe a partir do meio do ano, no início do Torneio Apertura. “Novo líder, muita loucura. 32 seleções, 2 Copas do Mundo e uma história que continuará sendo escrita no banco de Mictlán. Bem-vindo à sua nova casa, Sebastián!”, postou o Tijuana em suas redes sociais.