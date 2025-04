Vasco mantém conversas com assessoria financeira para venda de SAF

Cruz-Maltino negocia com a companhia G5 Partners para ir ao mercado atrás de novos investidores para a venda do futebol do clube / Crédito: Jogada 10

O Vasco se aproximou da companhia brasileira de assessoria financeira G5 Partners na busca por agilizar o processo de venda da SAF, que segue no comando da parte associativa, encabeçada pelo presidente Pedrinho. Assim, a empresa pode prestar o serviço de ir ao mercado atrás de propostas para a venda do futebol do clube. A informação é do portal “ge”. Dessa forma, o objetivo desta empresa se assemelha ao da KPMG. Esta foi a responsável pela intermediação da venda do futebol do Cruz-Maltino para a 777 Partners, ainda na gestão de Jorge Salgado. Ela teve direito a uma comissão de 3% pela transação e até hoje cobra esses valores do clube carioca.

Ainda segundo o site da G5 Partners, a empresa teve início em 2007 e divulga que faz a gestão de R$ 35 bilhões em ativos e soma mais de R$ 230 bilhões em transações de fusões e aquisições. Além disso, é responsável por mais de R$ 190 bilhões em reestruturações financeiras. LEIA MAIS: Newell's comunica que ação contra o Vasco por dívida por Sforza deve avançar Internamente, o Vasco entende que é necessária a intermediação de uma empresa com experiência de mercado para agilizar tal processo e buscar novos investidores. De acordo com a diretoria do presidente Pedrinho, nenhuma proposta chegou até o clube, apenas sondagens. Um exemplo disso foi o caso do empresário grego Evangelos Marinakis.