Vasco goleia Flamengo e está na final da Copa do Brasil Sub-17

Após vencer o Flamengo por 4 a 2, no mesmo Luso-Brasileiro, mas sob a condição de visitante, o Vasco desta vez atuou como mandante. E fez bonito! Afinal, já vencia o arquirrival por 2 a 0 na primeira etapa – gols de Kaique Rafael e Diego Minete, artilheiro da competição. O camisa 9 chegou aos cinco gols e se igualou a Rycharlison, do Bahia, na ponta da artilharia.

Vasco e Bahia são os finalistas da Copa do Brasil Sub-17 em 2025. O Cruz-Maltino confirmou a grande vantagem que tinha sobre o Flamengo e voltou a golear a equipe da Gávea, desta vez por 3 a 0, nesta terça-feira (29), no estádio Luso-Brasileiro. Já o Bahia, por sua vez, venceu o São Paulo por 1 a 0, fora de casa, para garantir vaga na decisão.

O terceiro gol veio no apagar das luzes, aos 45′ da etapa final, com a joia Andrey Fernandes, que marcara duas vezes na ida. O árbitro sequer deu acréscimos, com o Cruz-Maltino vencendo no agregado por 7 a 2. Esta é a terceira final do Vasco, que conquistou o título uma vez: em 2008. Em 2022, perdeu por 6 a 5 na soma dos placares na final contra o Palmeiras, de Endrick.

Já o Bahia, após um emocionante 4 a 4 na ida, em Salvador, venceu o São Paulo por 1 a 0, no Canindé (SP). Andrew, logo aos 2′ da etapa inicial, marcou o gol que levou o tricolor baiano à grande decisão pela primeira vez. A CBF ainda não confirmou a data da final, que será em jogo único, mas estima-se que o duelo seja na próxima terça (6).