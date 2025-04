Telles arranha balada no violão e encanta Textor

Sócio majoritário da SAF do Botafogo se emociona ao ver defensor entoar uma canção do grupo Imaginasamba

“Assisti a esse vídeo várias vezes e me senti muito abençoado por fazer parte dessa família Botafogo”, ponderou, emocionado, o sócio majoritário da SAF do Botafogo.

Lateral-esquerdo do Botafogo, Alex Telles também ataca de músico nas horas vagas e surpreende. Afinal, nesta terça-feira (29), o defensor do Glorioso publicou um vídeo, ao lado da esposa, tocando “Por Mais Cem Anos”, uma balada do grupo Imaginasamba, da época, aliás, em que o conjunto contava com Suel, ilustre cantor alvinegro. O vídeo, assim, viralizou e ainda teve o apoio do chefão John Textor, que fez questão de replicar a publicação. Ele curtiu os dotes harmônicos do jogador e ainda escreveu um comentário.

Além da participação virtual de Textor, no meio da reunião musical, aparece o volante Gregore. Entusiasmado, o pitbull é outro que se encantou, então, com a voz do companheiro de Botafogo.

“Faz o arco e canta”, ordena, entusiasmado, Gregore.

Telles está no Botafogo desde a metade do ano passado. Campeão da Libertadores, marcou, na final, um dos gols no triunfo sobre o Mineiro por 3 a 1, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O defensor, ainda em 2024, ajudou o Glorioso a ficar com a taça do último Campeonato Brasileiro também.

