Técnico do Botafogo-PB, Zago projeta ‘boa apresentação’ contra o Flamengo

Time paraibano enfrenta o Rubro-Negro nesta quinta-feira (1), em São Luís, no Maranhão, pela jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

“Estamos aqui trabalhando e analisando o Flamengo. É um jogo difícil, porque a gente vai jogar contra talvez o melhor time do Brasil hoje, mas assim, fazer de tudo pra fazer uma boa apresentação também, jogar um bom futebol. É importante, principalmente para os jogadores, a visibilidade que vai dar esse jogo. O nosso campeonato principal é a Série C, mas sabemos da importância da Copa do Brasil”, explica Zago.

Sob o comando de Antônio Carlos Zago, o Botafogo-PB se prepara para enfrentar o Flamengo , quinta-feira (01 de maio), pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O treinador reconhece a dificuldade do jogo, mas ressalta que a preparação é fundamental e a visibilidade do jogo também é importante.

“Não houve muito tempo para o treino, mas a gente está se preparando da melhor maneira possível para fazer um bom jogo”, finalizou.

O trabalho de Zago ainda está no início, mas já é possível perceber um foco na solidez defensiva. O time, inclusive, ainda não foi vazado no início da Série C do Brasileirão. Para o duelo, a tendência, afinal, é que o time se feche e tente garantir a solidez defensiva como fator principal.

O grupo treina na tarde desta terça-feira (29) no CT Maravilha do Contorno e viaja nessa quarta-feira (30) para São Luís, no Maranhão. Para esse desafio, o técnico tem todo o elenco à disposição. A partida de volta entre os clubes ocorre dia 21 de maio, no Maracanã. Pela Série C do Brasileiro, o Belo terá o Guarani pela frente, fora de casa, dia 04 de maio.