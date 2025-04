Santos tenta parcelar rescisão com Pedro Caixinha antes de registrar Cléber Xavier

Diretoria do Peixe está próxima de acordo com treinador português para oficializar saída do ex-comandante da equipe / Crédito: Jogada 10

A diretoria do Santos tenta negociar o parcelamento da multa de rescisão de Pedro Caixinha, demitido há duas semanas após uma sequência negativa de resultados no Brasileirão de 2025. Sem acordo com o ex-treinador, o clube ainda não conseguiu registrar Cléber Xavier no BID da CBF para assumir o comando da equipe. O valor da multa rescisória chega a 2 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões). Enquanto não quita essa dívida, o Santos permanece impossibilitado de inscrever Cléber, já que o contrato com Caixinha continua em vigor. Segundo a diretoria, o impasse ocorre devido a pendências com o agente do português, que exige o pagamento de uma comissão para formalizar o desligamento. O clube optou por manter esse valor em sigilo.