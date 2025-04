Saiba quem é Cléber Xavier, o novo técnico do Santos

O Santos surpreendeu ao escolher Cléber Xavier como novo técnico para o restante da temporada. O profissional deixou a comissão técnica fixa de Tite em outubro do ano passado para se lançar no mercado de treinadores e agora terá, enfim, seu primeiro desafio. E ao seu lado, carrega uma vasta experiência, mesmo nunca tenha trabalhado como treinador principal de um clube.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Afinal, Cléber Xavier tem em seu currículo nada mais nada menos que duas Copas do Mundo, em 2018 e 2022. Além disso, já trabalhou em grandes equipes do futebol nacional como Grêmio, Palmeiras, Corinthians e Flamengo, sendo o último mais recente. Assim, é difícil desassociar o trabalho do técnico com Tite, tanto nas conquistas quanto nos fracassos.

Além disso, ele trabalhou como treinador nas categorias de base do Internacional e do Grêmio. Ele também soma alguns títulos importantes como a Libertadores e o Mundial em 2012 e a Copa América em 2019.

Com 37 anos de carreira no futebol, Cléber já havia dito no ano passado que estudava havia algum tempo a mudança de auxiliar para treinador. Tanto que no Flamengo, deixou o filho de Tite, Matheus Bachi, assumir mais funções, já que projetava um trabalho solo.

A pausa de Tite para cuidar da saúde mental apareceu como uma grande oportunidade para Cléber iniciar o trabalho como treinador. Isso porque é a chance de continuar com as ideias e projetos que seu mentor sempre o auxiliou. No Santos, ele terá a primeira oportunidade solo.