Rüdiger passa por cirurgia e está fora do restante da temporada do Real Madrid

Com lesão no joelho e recuperação prevista de até seis semanas, defensor alemão deve voltar apenas no Mundial de Clubes

Rüdiger se machucou na prorrogação da final da Copa do Rei entre Real Madrid e Barcelona e acabou expulso por reclamação já no banco de reservas. Com a lesão, ele está fora do restante do Campeonato Espanhol, única competição que o clube disputa nesta reta final de temporada. O zagueiro sofreu uma ruptura parcial no menisco externo da perna esquerda e passou por cirurgia nesta terça-feira (39). Segundo comunicado oficial do Real Madrid, o procedimento foi realizado com sucesso.

De acordo com informações do jornal ‘Marca’, o tempo de recuperação deve ser de quatro a seis semanas. Como a última rodada do Campeonato Espanhol está marcada para 25 de maio, é pouco provável que Rüdiger volte a tempo. Por isso, o foco agora é deixá-lo pronto para o Mundial de Clubes, que começa em 15 de junho, e para a Liga das Nações.