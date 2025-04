PSG vence o Arsenal em Londres e fica a um empate da final da Champions

Com gol de Dembélé, time francês abre grande vantagem na semifinal e pode garantir vaga no Parque dos Príncipes, em Paris / Crédito: Jogada 10

O PSG está a um empate de confirmar a classificação para a segunda final de Champions da história do clube. O Paris Saint-Germain venceu o Arsenal por 1 a 0, no Emirates Stadium, em Londres, e abriu uma grande vantagem na semifinal do torneio mais importante do futebol europeu. Dembélé, logo aos quatro minutos de jogo, marcou o gol da vitória da equipe visitante nesta terça-feira (29). Dessa maneira, um simples empate no Parque dos Príncipes, no próximo dia 7 de maio, garante a classificação do PSG para a final da Champions. Por outro lado, o Arsenal precisa vencer por ao menos um gol de diferença para forçar uma prorrogação. Um triunfo por dois ou mais gols de diferença dos Gunners, em Paris, leva o clube londrino para a decisão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Quem avançar para a final encara o vencedor do confronto entre Barcelona e Inter de Milão. A decisão da Champions está marcada para o dia 31 de maio, às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique. O PSG, que conquistou o título do Campeonato Francês antecipadamente, faz uma grande temporada sob o comando do técnico Luis Enrique e sonha com a conquista inédita da Champions. No entanto, a partida também trouxe uma preocupação. Isto porque Dembélé sentiu um desconforto no segundo tempo e precisou deixar o gramado aos 25 minutos. Ao sair do campo, o camisa 10 foi direto para o vestiário e preocupa para o jogo da volta. Por outro lado, o Arsenal viu o Liverpool conquistar o título da Premier League no último final de semana e aposta todas as suas fichas na Champions, onde também busca a conquista inédita.