No sufoco, Inter bate Maracanã em casa e abre vantagem na Copa do Brasil

Antes disso, o time gaúcho teve dois gols anulados – de Wesley no primeiro tempo e do estreante Raykkonen, de 16 anos, na segunda etapa. O meia Alan Patrick, que entrou no segundo tempo, bateu mal cobrança de pênalti, que foi defendida pelo goleiro Rayr.

O Internacional venceu o debutante Maracanã por 1 a 0 nesta terça-feira (29), no Beira-Rio, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil . O jovem Gustavo Prado, de 19 anos, garantiu a vantagem do Colorado para o jogo de volta.

Agora, as equipes voltam a se encontrar apenas no dia 22 de maio, às 19h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Com a vitória magra, o Inter tem a vantagem do empate para garantir a classificação para a próxima fase do torneio.

Primeiro tempo com domínio do Inter, mas sem inspiração

Apesar da maior posse de bola e de um domínio no jogo, o Colorado foi mais efetivo na etapa final do primeiro tempo. Aos 26, Enner Valencia quase abriu o placar com uma falta perigosa, que passou por cima do travessão. Logo depois, aos 31, Wesley marcou o primeiro da partida, de calcanhar, mas o VAR anulou por impedimento.

Já nos acréscimos, aos 45, Aguirre saiu cara a cara com o goleiro, mas o defensor levou a melhor. O Maracanã assustou aos 49, em finalização de Bravo, que bateu do lado de fora da rede. Aos 51, Wesley bateu colocado dentro da área e a bola parecia ter o endereço do gol, mas jogador dos visitantes salvou.

Pênalti perdido, mais um gol anulado e, finalmente, saiu o gol

Na segunda etapa, as substituições surtiram efeito. Aos 19 minutos, Gustavo Prado fez boa jogada pelo lado e finalizou no travessão em menos de 10 minutos em campo. Aos 27, apareceu uma luz no fim do túnel para os donos da casa: Wesley derrubado na área e árbitro marcou pênalti. Porém, Rayr defendeu a cobrança de Alan Patrick, que bateu muito mal.