Jornal espanhol explica como CBF conseguiu o ‘sim’ de Ancelotti: ‘final feliz’

A aproximação entre Ancelotti e a CBF ocorreu de maneira cuidadosamente planejada. Álvaro Costa, agente espanhol com forte ligação com o futebol brasileiro, e Diego Fernandes, banqueiro com vínculos dentro da Canarinha, atuaram como peças-chave para a concretização do acordo. A dupla desembarcou em Madri há duas semanas, visando avançar nas tratativas de maneira reservada.

O banqueiro, porém, deixou pistas acesas à mídia local. “Diego Fernandes acabou revelando a verdade ao aparecer no jogo entre Real Madrid e Arsenal”, dizia um trecho da reportagem. Ainda que a CBF tenha negado publicamente qualquer contato por meio de intermediários, a movimentação nos bastidores persistiu. De acordo com o periódico, “as conversas encheram a confederação de otimismo”, embora ainda haja imbróglio que necessite de ajuste: o tempo de permanência de Ancelotti no Real Madrid.

Contexto que favoreceu o acerto

O cenário no Real Madrid evidentemente teve um papel decisivo para o desfecho da negociação. A derrota para o Valencia, que marcou um ponto crítico na temporada, abriu espaço para a possibilidade de uma mudança no comando técnico. “Pela primeira vez, começava a surgir o boato sobre o fim da temporada no Bernabéu”, revelou a reportagem.

A vitória do Real Madrid na Copa do Rei e a recuperação parcial no Campeonato Espanhol adiaram os planos de saída. No entanto, como destacou a reportagem, “ele não conseguia mais segurar” a má fase. A CBF, então, decidiu intensificar as tratativas para formalizar a chegada do italiano e, de quebra, tê-lo na próxima Data-Fifa – em junho.

Bastidores

Seguindo informações, o empresário Diego Fernandes não apenas atuou como emissário da CBF, mas também participou de eventos estratégicos nesse período e sempre agindo com descrição. “Dessa forma, a CBF conseguiu criar um elo com Ancelotti e chegar a um acordo”, prosseguiu.