Internacional x Maracanã, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta terça-feira (29), o Internacional enfrentará o Maracanã, do Ceará, às 19h, no Beira-Rio, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O confronto representará a estreia do Colorado no torneio, enquanto o adversário nordestino participou das duas etapas anteriores. Os gaúchos recuperaram a confiança, e os cearenses mantêm invencibilidade.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, a partir das 17h30, acompanha a peleja. Cesar Tavares está confirmado na narração assim como João Miguel Lotufo nos comentários e Christopher Henrique nas reportagens.