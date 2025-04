Inter comprova indício do uso de time reserva com preservação de trio titular

Técnico do Colorado nem sequer relacionou o zagueiro Vitão, o lateral-esquerdo Bernabei e o meio-campista Bruno Henrique

A possibilidade de o técnico Roger Machado escalar um Inter reserva no jogo contra o Maracanã, nesta terça-feira (29), tornou-se mais concreta. Isso porque o comandante optou por preservar um trio de titulares. O zagueiro Vitão, o lateral-esquerdo Bernabei e o meio-campista Bruno Henrique nem sequer estão na lista de relacionados.

Assim, a tendência é de que Rogel esteja entre os 11 iniciais no lado direito da zaga para substituir Vitão. Ramon é o principal candidato a ganhar a vaga de Bernabei. Por outro lado, Fernando voltou a ficar disponível após ser ausência na vitória sobre o Juventude devido a uma pancada no tornozelo. Com isso, há uma disputa em aberto entre Thiago Maia e Ronaldo para o lugar de Bruno Henrique.