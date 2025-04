Gabigol vive expectativa de reencontro com o Flamengo em mau momento

Cruzeiro e Fla se reencontram, no próximo domingo, no Mineirão, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

Gabriel Barbosa tem seu nome marcado na história do Flamengo. No Rubro-Negro ele conquistou Brasileirão (2), Copa do Brasil (2) e foi fundamental no título da Copa Libertadores de 2019, além de ter conquistado a competição também em 2022. No entanto, o casamento acabou e o primeiro reencontro será no próximo domingo (4), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

Aliás, a capital mineira ainda não traz boas recordações para o camisa 9. Ele até foi recebido com festa em um Mineirão com 40 mil pessoas prontas para gritar pelo nome do atacante. Contudo, a confiança depositada pelos torcedores celestes não foi correspondida até então. Com rendimento abaixo do esperado, o camisa 9 agora busca vaga entre os 11 titulares.