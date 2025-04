Everson comemora marca de 300 jogos no Atlético-MG: ‘Muito feliz’

Galo empatou com o Maringá por 2 a 2 no 300º jogo do goleiro pelo clube / Crédito: Jogada 10

O goleiro Everson atingiu uma marca histórica com a camisa atleticana. O jogador, de 34 anos, completou 300 jogos pelo Atlético-MG no empate com o Maringá por 2 a 2, nesta terça-feira (29), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Contudo, nem tudo foi festa. O arqueiro atleticano lamentou o tropeço, mas confia na recuperação em Belo Horizonte. “Muito feliz pela marca de 300 jogos, mas não pelo resultado. Foi um jogo difícil contra uma equipe que marca individualmente. Ficamos duas vezes atrás do placar, mas conseguimos reagir e buscar o empate. Não vencemos, mas também não perdemos. Pelo menos não vamos precisar remar atrás de um resultado diante da nossa torcida”, disse o jogador.