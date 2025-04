Dorival fala em deixar legado no Corinthians e elogia Ramón Díaz

Treinador celebra a oportunidade de trabalhar no Parque São Jorge e almeja ganhar mais títulos com a equipe na temporada

O técnico Dorival Júnior falou pela primeira vez como treinador do Corinthians e mostrou empolgação. Em entrevista à TV do clube, o treinador falou em deixar um legado no Parque São Jorge e também rasgou elogios ao seu antecessor Ramón Díaz.

“É um momento importante da minha carreira. Espero deixar um legado dentro de um trabalho que já vinha acontecendo. A comissão técnica anterior comandada pelo Ramón fez um belo trabalho e nos deixa em um momento especial. Espero dar sequência a tudo isso e alcançar os melhores resultados por essa grande equipe”, disse Dorival.

Em seu primeiro treino, Dorival contou com apenas reservas e jogadores que não atuaram no Maracanã. Em campo, houve um trabalho de posse de bola e outro de enfrentamento tático. Os titulares ficaram na parte interna e realizaram atividades regenerativas.

Dorival esteve no Rio de Janeiro no domingo (27), acompanhando a derrota para o Flamengo. Sua estreia no comando do Corinthians acontece nesta quarta-feira (30), às 21h30, contra o Novorizontino, pela terceira fase da Copa do Brasil, no interior paulista.

Aliás, uma das dificuldades que o novo treinador terá que mexer é a indefinição entre os zagueiros titulares. Até aqui, Félix Torres e Gustavo Henrique têm jogado mais, porém ainda não transmitiram a segurança esperada e dão espaços para Cacá e André Ramalho serem utilizados. Além disso, Memphis Depay deve ser desfalque para o técnico em sua estreia, já que deixou o jogo contra o Flamengo com dores musculares.