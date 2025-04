Copa do Brasil Sub-17: Bahia supera São Paulo e vai enfrentar Vasco na final

Com o 1 a 0 no Canindé, Esquadrão de Aço chega à decisão na categoria pela primeira vez

O Bahia surpreendeu o São Paulo em plena capital paulista ao vencer por 1 a 0 nesta terça-feira (29). Assim, o time nordestino garantiu presença na final da Copa do Brasil Sub-17. Na ida, as equipes empataram por 4 a 4.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A CBF ainda definirá as datas e horários da finalíssima. Mas já é certo que haverá um campeão inédito. O Bahia, aliás, vai disputar sua primeira final, enquanto o clube carioca amargou o vice-campeonato para o Palmeiras, em 2022.

O jogo

Logo no primeiro lance perigoso, o Bahia aproveitou bobeada da defesa para abrir o placar. Andrew não perdoou vacilo da retaguarda são-paulina para driblar o marcador e finalizar firme na saída do goleiro. A partir daí, o São Paulo se ajustou e passou a controlar as ações diante de uma postura reativa do adversário, que passou a apostar em contragolpes.

Dell, o Haaland do Sertão, levou perigo em suas investidas e só não ampliou porque o goleiro Carlos saiu-se muito bem no duelo. Pelo Tricoor Paulista, João Nery teve a melhor chance ao carimbar a trave.

Na etapa final, o São Paulo acusou o nervosismo e passou a pecar na construção das jogadas. O ritmo do confronto caiu, e o Bahia conseguiu ser mais contundente em suas ações. Assim, ficou mais próximo de ampliar a vantagem do que sofrer o empate. Mas o placar se manteve 1 a 0 a favor dos baianos, que fizeram a festa on Canindé.