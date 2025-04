Comunicador questiona nova camisa da Seleção: ‘Qual a relação com a história?’

Nova segunda camisa da pentacampeã mundial em cor diferente da tradicional causou repercussão majoritariamente negativa / Crédito: Jogada 10

A possível nova segunda camisa da Seleção Brasileira causa uma repercussão predominantemente negativa. Isso porque o segundo uniforme já em produção provoca grande rejeição, especialmente por se tratar de uma cor diferente da tradicional. Segundo informações, a nova peça teria predominantemente o vermelho em vez do azul e branco. Tal assunto, aliás, foi pauta no programa do narrador Galvão Bueno na Band, o “Galvão e Amigos”. O comunicador questionou a decisão com tom de revolta.

De acordo com o site especializado em vazamento de uniformes "Footy Headlines", esta segunda camisa estará disponível para uso na Copa do Mundo de 2026. Além disso, a logo da Jordan provavelmente substituirá o da Nike. O site também cita que o lançamento está programado para o próximo ano. Por sinal, começará a ser vendido a partir de março do ano que vem. O item, aliás, já passou pela aprovação do presidente Ednaldo Rodrigues. Entretanto, a resposta principalmente negativa nas redes sociais pode influenciar em uma mudança de estratégia. Contudo, as fornecedoras de materiais esportivos pedem que as definições ocorram com antecedência. Até porque há a necessidade de um tempo hábil para produção.