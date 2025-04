Campeão em 2007, Renato volta a comandar o Fluminense pela Copa do Brasil

Dezoito anos depois da conquista inédita de 2007, Renato Gaúcho volta a comandar o Fluminense pela Copa do Brasil. Assim, o treinador terá a tarefa de fazer com que o clube volte a ser campeão de um título nacional, algo que não acontece desde 2012, e terá um velho conhecido em campo para buscar esse troféu: Thiago Silva.

Da mesma forma que em 2025, o comandante chegou no meio da competição, após duas fases já completas. Naquela época, substituiu Joel Santana, demitido depois do empate por 1 a 1 com o Bahia no Maracanã. Com isso, à beira do campo, passou por Atlético-PR, Brasiliense e Figueirense na final, com um gol do zagueiro reserva Roger Machado.

Na atual temporada, chegou após a saída de Mano Menezes, que comandou a equipe nas duas primeiras fases. O Fluminense goleou o Águia de Marabá por 8 a 0, em Belém, e superou o Caxias por 2 a 1, em Caxias do Sul. Agora, a equipe entra em campo nesta terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), contra a Aparecidense (GO), no Maracanã.

O reencontro com o “Monstro” também é curioso, Naquela ocasião, Thiago era um zagueiro promissor e chamava a atenção do futebol europeu. Tanto que assinou com o Milan no fim do ano seguinte, após o vice da Libertadores, na dolorida derrota nos pênaltis para a LDU, do Equador. Agora, ele é um jogador experiente e consolidado, com inúmeros títulos e participações em Copa do Mundo.