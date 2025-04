Bruna Biancardi mostra barrigão e expõe momentos da viagem para Disney sem Neymar

Influenciadora foi aos Estados Unidos para a compra do enxoval para o nascimento de Mel, segunda filha com Neymar

Bruna Biancardi traçou um planejamento especial para a visita à Disney. Isso porque a ida da namorada de Neymar teve como intuito levar Mavie para conhecer as atrações e parques temáticos. O intuito também foi comprar os itens que irão compor o enxoval de Mel, segunda filha do relacionamento entre a influenciadora e o craque. A viagem para os Estados Unidos também conta com companhias exclusivamente femininas. Rafaella Santos, irmã do astro, Mariane Bernardi, atual companheira de Neymar pai, além de suas amigas.

A empresária expôs algumas fotos da viagem para a Disney em sua conta no Instagram, na última segunda-feira (28), com destaque para o seu “barrigão” de seis meses. Mavie também é protagonista com momentos de brincadeiras e diversões com os personagens famosos da empresa de mídia.