Botafogo foca em recuperação mental. Paiva vai priorizar competições?

Glorioso disputa quatro torneios em apenas dois meses. Técnico alvinegro não reclama do calendário: 'Trabalhar com esta realidade'

“O cansaço mais grave é o cerebral. Aquele periférico. É aquele cansaço que te permite tomar boas ou más decisões, executar boas ou más decisões, e quem acerta mais, geralmente, ganha. O cansaço com o qual nós nos preocupamos muito. É um hábito desta realidade do Brasil. Temos que, em vez de nos queixarmos, trabalhar em cima disto. É preciso uma gestão extraordinária. Vamos controlando as informações e as emoções. Trabalhar em cima de derrotas é mais desgastante, o perigo do descrédito está aí. Mas a equipe manteve-se serena, entre aspas, revoltada, com resiliência, para combater o que estava acontecendo. Temos um grupo fantástico”, frisou Paiva.

O Botafogo atravessa uma verdadeira maratona. Afinal, em dois meses, o clube disputa quatro competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial de Clubes. Entre um compromisso e outro, pouquíssimo tempo para treinar e aperfeiçoar, na prática, as ideias, além, claro, do desgaste físico. Mas há outro componente, invisível, à espreita. Técnico do Glorioso, Renato Paiva explicou como entende a parte mental no curtíssimo intervalo das partidas.

Antes de vencer o Fluminense por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, no último sábado (26), o Glorioso passou quatro partidas sem triunfar (Bragantino, São Paulo, Mineiro e Estudiantes). Paiva sabe que as vitórias amenizam o desgaste mental.

“Disse aos jogadores, não é novidade, que sentia que a qualquer momento podia haver uma exibição destas (como contra o Fluminense). É para eles voltarem a ser eles mesmos. Foi o que aconteceu. Vamos gerir, de fato, as cargas, as viagens e os jogos. Mesmo perdendo, eles sabiam o motivo. Estava identificadíssimo. Acreditam neles próprios e nos seus desempenhos. Bancaram a ideia e entenderam a nossa metologia”, completou o técnico português.

Botafogo vai com tudo nas quatro frentes

Paiva também já respondeu se, diante de uma verdadeira maratona, pretende priorizar competições em detrimento de outras. Ele foi taxativo. Vai com força máxima nas quatro frentes. Nesta quarta-feira (30), o adversário do Botafogo será o Capital (DF), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Estádio Nilton Santos. O Glorioso, aliás, é o único dos gigantes do país que ainda não levou este caneco para o seu museu. Portanto, nada de poupar!

“Como clube grande, não vamos priorizar nenhuma competição. É jogo a jogo e olhar para as competições com os melhores jogadores. Agora, muitas vezes, a revolta da torcida com as substituições é que você tira jogadores que são titulares, como aconteceu, por exemplo, com o Gregore para colocar o Patrick (contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro)”, sentenciou.