Barboza se destaca e lidera estatísticas defensivas do Botafogo no Brasileirão

Barboza é o líder do elenco alvinegro em dois quesitos importantes: interceptações e cortes. O zagueiro registra média de 1,6 interceptação por partida, demonstrando excelente leitura de jogo e posicionamento. Nos cortes, também lidera, com média de 5,8 por jogo, sendo peça fundamental na contenção das investidas adversárias.

Referência no sistema defensivo do Botafogo, o zagueiro Barboza é um dos grandes destaques da equipe na disputa do Campeonato Brasileiro. Seguro e regular, o defensor apresenta números expressivos e lidera as principais estatísticas defensivas do clube na competição.

Além disso, o camisa 20 figura entre os melhores da equipe em outros fundamentos defensivos. É o segundo maior “ladrão de bolas” do time, com 2,2 desarmes por jogo, e também se destaca na construção de jogadas, ocupando a vice-liderança em passes longos certos, com média de 4,6 por partida. Barboza ainda é o quarto do elenco em total de passes, com 79% de aproveitamento no fundamento.

O desempenho atual consolida a sequência de alto nível que o zagueiro mantém desde 2024, quando foi eleito o melhor defensor da Libertadores e um dos destaques do Brasileirão – competições nas quais o Botafogo sagrou-se campeão. Em 2025, Barboza segue como pilar da defesa alvinegra, reafirmando sua importância e regularidade em mais uma temporada sólida com a camisa do Glorioso.

