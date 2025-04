Atlético-MG fica atrás do placar duas vezes e empata com Maringá

Galo precisa correr atrás do prejuízo e evita derrota fora de casa, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

A vaga nas oitavas de final será decidida na volta. Após ficar duas vezes atrás no placar, o Atlético-MG empatou com o Maringá por 2 a 2, nesta terça-feira (29), fora de casa, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O time paranaense marcou com Maranhão e Fausto Vera (contra) e ficou na frente em duas oportunidades, no entanto, o Galo buscou o empate com Igor Rabello e Hulk.

Com o empate, a decisão pela vaga nas oitavas de final fica para a partida de volta, no dia 21, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV. O vencedor avança de fase. Em caso de nova igualdade, no entanto, a disputa será decidida nos pênaltis.