Arteta lamenta derrota para o PSG, mas segue confiante: ‘Ainda temos chance’

Após revés por 1 a 0 em casa, técnico reconhece mérito do adversário e confia em virada no jogo de volta, em Paris

O PSG venceu o Arsenal por 1 a 0, no Emirates Stadium, em Londres, pelo jogo de ida da semifinal da Champions e o técnico dos Gunners, Mikel Arteta, demonstrou frustração com o resultado em casa. As equipes voltam a se enfrentar no dia 7 de maio, no Parque dos Príncipes, em Paris, e o time francês está a um empate de confirmar a vaga na final.

“Estou decepcionado com o resultado. Dedicamos muito ao jogo. Tivemos dificuldade nos primeiros 10 a 15 minutos para ganhar ritmo e controle. Fico frustrado por não conseguirmos, ao menos, um empate”, disse.