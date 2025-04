Tristeza toma conta do Palmeiras após perda da liderança no Brasileirão

Nos acréscimos da partida, o Bahia em linda jogada de Kayky com Cauly, garantiu o triunfo dentro do Allianz Parque

O defensor Gustavo Gómez, do Palmeiras, admitiu tristeza com a derrota para o Bahia, no domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro. O resultado tirou a equipe da liderança e fechou a rodada em segundo lugar, atrás do Flamengo: 14 pontos contra 13. De quebra, o revés ainda encerrou uma série positiva que incluía vitórias no Allianz Parque e fora dele.

Para piorar a situação, o Bahia garantiu o triunfo nos acréscimos, após boa jogada de Kayky com o meia Cauly. O time comandado por Rogério Ceni chegou aos nove pontos e ocupa a sétima colocação.