Torcedores do Santos invadem CT para cobrar jogadores

Cerca de 100 torcedores entraram no CT Rei Pelé para protestar contra atletas depois de nova derrota no Brasileirão; Polícia foi acionada / Crédito: Jogada 10

Um grupo de uma torcida organizada do Santos invadiu o CT Rei Pelé na tarde desta segunda-feira (28) para cobrar o elenco pela má campanha no Campeonato Brasileiro. O protesto aconteceu após a derrota por 2 a 1 para o Bragantino na Vila Belmiro, pela sexta rodada da competição. O presidente Marcelo Teixeira não estava presente. No momento da invasão, apenas os jogadores que foram reservas ou não participaram do jogo contra o Bragantino estavam em campo. Os titulares, que atuaram na derrota na Vila Belmiro, realizavam atividades internas. No entanto, a multidão não conseguiu invadir hotel ou academia.

Os torcedores, aliás, chegaram correndo e com fogos de artifício, causando tumulto e apreensão. Os ânimos, contudo, foram acalmados após alguns minutos e a atuação da Polícia Militar. "Os torcedores viram ali uma oportunidade de conveniência. Cerca de 100 torcedores, acessaram pelo portão lateral. Tiveram contato direto com jogadores, chegamos logo após. Não fizemos intervenção, não teve ninguém ferido e nem depredação ao patrimônio. Mas foram todos qualificados. Acessaram da forma errada, conduziram da forma errada esse contato. Vamos confeccionar o Boletim de Ocorrência. A gente não sabe tratar se foi invasão tendo em vista que o portão estava aberto. Analisaram uma chance de acessar", disse o porta-voz da PM. A Torcida Jovem assumiu a autoria do protesto e divulgou em redes sociais um áudio de um de seus integrantes explicando como se deu o ato. "Diretoria e lideranças foram. A gente, numa ação sem violência, para dar um impacto. Fomos buscar com jogadores, comissão técnica e dirigentes. Só estava o Pedro Martins, falou com a gente. Ligamos para o Marcelo Teixeira e solicitou a presença dele, mas ele não veio. Só o Pedro. Essa foi nossa pauta, querer falar com todos os setores do clube. De cima para baixo, cobrança estrutural. Infelizmente, só pudemos falar com jogadores. Pedimos que os resultados em campo se reflitam através da vontade deles. Sabemos que o processo é longo, mas não estamos vendo dos jogadores uma vontade e responsabilidade", disse o porta-voz da torcida organizada.