São Paulo mantém cautela para retorno de Lucas Moura

Atacante deve estar à disposição nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), pela Copa do Brasil contra o Náutico, no Morumbis

O meia-atacante Lucas Moura está ausente do São Paulo desde a semifinal do Campeonato Paulista, em março deste ano. Ele se contundiu após um choque durante o confronto com o Palmeiras, no Allianz Parque. Desde então, perdeu nove partidas, incluindo jogos do Brasileirão e da Libertadores. Por isso, a comissão técnica de Zubeldía prega cautela em seu retorno.

Nesta terça-feira (29), Lucas Moura deve ser relacionado ao menos para ficar no banco de reservas no duelo da Copa do Brasil, pela terceira fase, contra o Náutico. A partida está marcada para o estádio do Morumbis, às 21h30 (de Brasília). O impacto da pancada no Allianz foi além de uma contusão considerada comum e de recuperação rápida por causar danos internos no local do choque. Desde o primeiro exame de imagem, o Tricolor sabia que o tempo de recuperação não seria curto.