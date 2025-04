Santos contrata Maurício Copertino para time sub-20

Profissional é conhecido por atuar durante anos na comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo, especulado no time profissional do Peixe

Na noite de domingo (28), o profissional confirmou o acerto em conversa com o portal ge. Restam agora questões burocráticas, e o técnico deve ser anunciado nas próximas horas para assumir o time sub-20 do Santos. Aliás, a chegada de Maurício ao clube paulista também pode aumentar os rumores sobre a possível contratação de Luxemburgo para o time principal, já que o cargo está vago desde a demissão de Pedro Caixinha há quase duas semanas.

O Santos segue promovendo modificações no clube e, tratando-se da base, a diretoria contratou Maurício Copertino para comandar o time sub-20. Conhecido por trabalhar durante anos como auxiliar de Vanderlei Luxemburgo, ele esteve presente nas últimas passagens do experiente treinador por Vasco, Palmeiras, Cruzeiro e o Corinthians.

Além de Luxemburgo, o Santos considera efetivar César Sampaio, atual técnico interino, e ainda especula a volta de Fernando Diniz. O clube, portanto, também fez uma proposta a Jorge Sampaoli, que recusou prontamente, afirmando querer trabalhar apenas no meio da temporada.

Santos na base

Atualmente, o Santos sub-20 ocupa somente a décima posição no Brasileirão da categoria e está fora do grupo que se classifica para a próxima fase. A equipe vem de derrota em casa para o Cruzeiro e enfrentará o Bahia na próxima rodada, no CT Evaristo de Macedo. A partida acontece na quarta-feira (30), às 15h (de Brasília).

