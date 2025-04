Rusga entre Dudu e Cruzeiro já teve até conversa aberta sobre rescisão

O clima azedou de vez entre Cruzeiro e Dudu. O atacante está afastado do elenco e nem viajou para Uberlândia, onde a Raposa bateu o Vasco por 1 a 0 neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. De casa, ele viu o empresário Pedro Lourenço, proprietário de 90% da Sociedade Anônima do Futebol do time celeste, indicar com um gesto com a mão que ele está de saída do clube. E isso já foi, de fato, falado nos bastidores.

Dudu não concorda com os métodos de trabalho do técnico Leonardo Jardim. No entanto, ele externou isso dentro do clube e chegou a ter uma reunião com Pedro Lourenço para dialogar sobre o assunto. A situação gerou desconforto geral. Aliás, esse foi um dos motivos que o levaram à geladeira.