Roger ensaia preservar até quatro titulares do Inter na Copa do Brasil

Colorado enfrentará o Maracanã, do Ceará, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Beira-Rio, nesta terça (29)

Na era “Roger Machado”, a melhor versão do Internacional teve o camisa 29 como segundo volante. No entanto, após as negociações com desfechos negativos, em duas oportunidades com o Santos, o seu rendimento não correspondeu às expectativas. Internamente, a esperança é de que Thiago Maia consiga evoluir. O próprio comandante admitiu que o planejamento é que ele volte a ser mais utilizado.

Borré e Fernando são dúvidas para compromisso seguinte do Inter

Por outro lado, o experiente meio-campista Fernando e o atacante Borré são dúvidas. O volante não atuou na vitória sobre o Juventude, porque teve uma entorse no tornozelo durante o empate com o Nacional, do Uruguai, pela Libertadores, após dividida com Vitão. Já o colombiano apenas conseguiu atuar por 15 minutos da segunda etapa do embate com o Jaconero. Ele entrou no lugar do Valencia, inclusive, marcou o último gol do triunfo, mas precisou deixar o campo na maca. Na ocasião, ele sentiu um incômodo muscular na coxa direita.

A propósito, o Internacional sofre com uma escassez de opções no ataque. Assim, caso haja a confirmação da lesão muscular de Borré e Roger decidir poupar Valencia, improvisar pode ser uma solução. O revezamento no time titular do Colorado já ocorreu no embate contra o Juventude. O meio-campista Bruno Henrique e o atacante Valencia já ganharam um descanso no intervalo da partida. O lateral-direito Aguirre ficou apenas como opção no banco e Fernando, machucado, foi desfalque.