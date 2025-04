Meia Allano, do Operário, projeta duelos contra o Vasco pela Copa do Brasil

Titular do Operário-PR, próximo adversário do Vasco na temporada, o meia Allano é um dos destaques na campanha da equipe de Ponta Grossa na Copa do Brasil. Assim, ele ressaltou o desejo de alcançar a próxima fase do torneio.

Campeão Paranaense de 2025, o Fantasma igualou, nesta edição, sua melhor campanha no torneio nacional. A anterior fora na temporada passada, quando caiu perante o Grêmio após dois confrontos na terceira fase. O jogador relembra a campanha, sendo otimista com os próximos passos da equipe.