Manchester City planeja mudanças e deve negociar Ederson

O Manchester City teve um motivo para comemorar no último final de semana ao garantir vaga na final da Copa da Inglaterra (FA Cup). No entanto, a temporada do time de Guardiola foi decepcionante. A equipe não conseguiu brigar até o fim pela Champions e pela Premier League, as duas competições que eram tratadas como prioridades no clube. Dessa maneira, mudanças importantes estão previstas no elenco.

Uma delas deve ser a saída de Ederson. Aos 31 anos, o goleiro brasileiro voltou a despertar o interesse do futebol árabe, assim como aconteceu na última janela de transferências. Desta vez, sua saída parece estar mais próxima de acontecer. Isto porque, segundo a imprensa inglesa, o City está aberto a negociações.