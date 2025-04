Livre no mercado, Diniz é o favorito de Pedrinho para assumir o Vasco

Presidente cruz-maltino nunca escondeu ser fã do trabalho do treinador, que está sem clube desde que saiu do Cruzeiro em janeiro

Após a demissão de Fábio Carille, que deixou o clube depois da derrota para o Cruzeiro, a direção do presidente Pedrinho tem um treinador favorito para assumir o comando do Vasco. Assim, trata-se de Fernando Diniz, que já teve uma passagem pelo Cruz-Maltino e está livre no mercado. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar, que o técnico está sem clube desde a saída da Raposa em 27 de janeiro. O profissional já era o favorito na época em que a atual gestão trouxe Carille, porém estava empregado, à frente do clube mineiro.