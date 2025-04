Liverpool prepara grande desfile para celebrar título da Premier League

O Liverpool anunciou, nesta segunda-feira (28), que o desfile para celebrar o título conquistado será no dia 26 de maio, uma segunda-feira. A data foi escolhida para o dia seguinte à última rodada da Premier League, onde os Reds enfrentam o Crystal Palace em Anfield. Após o apito final, o time vai erguer o troféu diante da torcida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além disso, o dia 26 de maio é feriado no Reino Unido, o que facilitará a presença de muitos torcedores de Liverpool e de várias partes do mundo nas ruas da cidade. O percurso terá 15 quilômetros, assim como nos desfiles de 2019 e 2022. A celebração começará às 14h30, horário local, e a previsão é que dure entre três e cinco horas.

Em 2020, quando o Liverpool conquistou o título, os torcedores não puderam celebrar como gostariam devido à pandemia de Covid-19.

No desfile de 2019, após a conquista da Champions, cerca de 750 mil pessoas participaram. Agora, segundo informações da imprensa britânica, as autoridades locais esperam que mais de um milhão de fãs do Liverpool compareçam para celebrar. Além disso, é possível que o ex-treinador Jürgen Klopp também esteja presente na festa.