Lazio empata com o Parma e sai do G-6 do Campeonato Italiano

A Lazio tropeçou no Parma, nesta segunda-feira (28), e ficou no empate por 2 a 2 na partida de encerramento da 34ª rodada do Italiano. O time visitante chegou a abrir 2 a 0, com dois gols de Jacob Ondrejka, mas os donos da casa buscaram o empate com dois gols do atacante Pedro, ex-Barcelona, no Estádio Olímpico de Roma. Mesmo evitando a derrota em casa, o resultado foi péssimo para a Lazio, que saiu da zona de classificação para as próximas competições europeias.

Com o empate em casa, a Lazio saiu do G-6 do Campeonato Italiano e terá mais quatro rodadas para tentar se recuperar. O time chegou aos 60 pontos, mas viu a Roma vencer a Inter de Milão na rodada e igualar o número de pontos. No entanto, a grande rival leva vantagem no saldo de gols e ocupa a 6ª posição.