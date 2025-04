Hugo Souza critica atitude do Corinthians contra o Flamengo e ignora xingamentos

O goleiro Hugo Souza criticou a atuação do Corinthians, após a derrota para o Flamengo por 4 a 0 , neste domingo (27/4), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Na visão do arqueiro, faltou atitude para a equipe e disse que o técnico Dorival Júnior terá que melhorar alguns aspectos técnicos da equipe.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Vai ficar uma opinião mais pessoal do Dorival. Atitude nossa sem bola, sabíamos que seria um jogo muito difícil. Em alguns momentos a gente não teve a atitude correta para impedir o que acabou sendo feito no jogo hoje. Agora é corrigir os erros, professor vai falar melhor do que eu. Precisamos melhorar principalmente a atitude que tivemos no primeiro tempo, que não foi muito legal”, disse Hugo Souza.

Hugo Souza muito xingado no Maracanã

Além disso, o goleiro foi alvo de xingamentos durante toda a partida. Revelado pelo Flamengo, Hugo Souza foi hostilizado pela torcida rubro-negra, que aumentou o coro após o arqueiro falhar no terceiro gol.

“Era de se esperar que fosse xingado e vaiado, fui criado aqui. Tive que me manter no jogo depois do terceiro gol. Se pegar o jogo todo, tive só essa falha, em uma posição que não permite. Tive que manter a cabeça boa para entender que faz parte do futebol, não só eu irei errar. Ontem estava vendo a final da Copa do Rei e o Courtois acabou falhando, e continua sendo o melhor goleiro do mundo. Não estou me comparando, mas o erro de hoje não me faz ser o melhor do mundo e o acerto de amanhã o melhor do mundo. Trabalhei minha cabeça para esses momentos, principalmente o ruim. Quarta-feira teremos outra oportunidade para mostrar de novo”, finalizou o goleiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.