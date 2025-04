Fluminense tem reforços para compromisso no Brasileirão Sub-20

Técnico Felipe Canavan tem oito retornos após parte do grupo ficar à disposição do elenco principal para jogo na Sul-Americana

Invicto há três jogos no Brasileirão Sub-20, o Fluminense embarca com reforços para enfrentar o Juventude, às 15h (de Brasília) desta quarta-feira (30), no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha (RS), pela oitava rodada. Isso porque a base do time titular, ausente do empate em 1 a 1 com o América-MG, na última quarta (23), no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém, por servir o futebol profissional, está de volta à categoria.

São os casos do goleiro Kevyn Vinícius, dos laterais Júlio Fidelis e Vagno, do zagueiro Gustavo Cintra, dos volantes Dohmann e Fabinho e dos atacantes Kelwin e Wesley Natã. Eles treinaram junto ao restante do elenco na manhã desta segunda (28). Depois, seguiram viagem para Caxias do Sul (RS), onde a delegação fica hospedada e treina nesta terça (29).