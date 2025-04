Flamengo tem melhor ataque e defesa do Brasileirão

Sem sustos e com muitos méritos, o Flamengo apresenta melhor ataque e defesa do Campeonato Brasileiro 2025. Após a goleada sobre o Corinthians, no Maracanã, pela sexta rodada da competição, a diferença ficou ainda mais evidente. Líder da competição, o Rubro-Negro soma 15 gols e sofreu apenas dois em seis jogos até o momento.

No ataque, o Flamengo já tem dois jogadores na artilharia do Brasileirão. Arrascaeta, que parece ter voltado à sua forma física, balançou cinco vezes as redes. Além dele, Pedro dá esperanças de dias ainda melhores ao setor ofensivo e já fez quatro gols no torneio. No último domingo (27), aliás, ele fez o seu primeiro jogo como titular e marcou duas vezes.