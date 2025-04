Dudu no Botafogo? Diretor elogia: ‘Se encaixa em qualquer clube’

Glorioso nega, porém, movimento em direção ao jogador do Cruzeiro. Entenda o que está rolando na Raposa com o atacante

Atacante do Cruzeiro, Dudu pode estar de saída do clube mineiro. Dono da SAF da Raposa, Pedro Lourenço, neste domingo (27), em Uberlândia, antes da vitória sobre o Vasco por 1 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, acenou com esta possibilidade ao ser questionado por torcedores sobre o astro. Em seguida, a Rádio Itatiaia colocou o jogador na mira do Botafogo.

Dudu chegaria como opção para o Super Mundial de Clubes, a partir de junho, nos Estados Unidos. No Mais Tradicional, o diretor de gestão esportiva, Alessandro Brito, elogiou o jogador, porém, frisou que o Botafogo ainda não fez nenhum movimento na direção do atacante.