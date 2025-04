Dorival Júnior comanda primeiro treino pelo Corinthians

Em seu primeiro treino, Dorival contou com apenas reservas e jogadores que não atuaram no Maracanã. Em campo, houve um trabalho de posse de bola e outro de enfrentamento tático. Os titulares ficaram na parte interna e realizaram atividades regenerativas.

Depois de ser anunciado na manhã desta segunda-feira (28), Dorival Júnior já comandou sua primeira atividade como treinador do Corinthians. Pela tarde, o técnico esteve no gramado na reapresentação do time após a goleada sofrida para o Flamengo.

Dorival esteve no Rio de Janeiro no último domingo (27), acompanhando a derrota para o Flamengo. Sua estreia no comando do Corinthians acontece nesta quarta-feira (30), às 21h30, contra o Novorizontino, pela terceira fase da Copa do Brasil, no interior paulista.

