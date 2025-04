Conselho do Corinthians identifica aumento quase bilionário em dívidas e reprova contas de Augusto Melo

Órgãos do clube identificaram aumento na dívida em mais de R$ 800 milhões e pode gerar nova crise na política do clube

O Conselho Deliberativo do Corinthians reprovou, nesta segunda-feira (28), as contas do primeiro ano da gestão de Augusto Melo na presidência do clube. O placar final contra o balanço apresentado na semana passada terminou em 130 a 73, com seis abstenções, em votação realizada no Parque São Jorge.

Os conselheiros seguiram o parecer do Conselho Fiscal e do Conselho de Orientação, Cori, que também recomendaram a reprovação das contas. De acordo com o relatório divulgado pelo segundo órgão, o clube teve um aumento nas dívidas em R$ 829 milhões. O valor é contestado pela diretoria.