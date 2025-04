Clodoaldo dá detalhes de invasão no CT do Santos

Ídolo revela que ficou assustado com as cenas presenciadas e afirmou que Neymar não estava presente na hora da invasão

A invasão de torcedores ao CT do Santos, na tarde desta segunda-feira (28), assustou quem estava presente no local. É o que relata o ex-jogador Clodoaldo. O ídolo não possui cargo oficial no Peixe no momento, mas circula livremente pelas dependências do clube e estava lá na hora em que houve a invasão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O ídolo conversou com os jogadores após o ocorrido. Clodoaldo também revelou que Neymar não estava no CT nesta segunda, por conta de sua fisioterapia.

“Não vi Neymar hoje. Ele está em fase de fazer fisioterapia e acho que não estava prevista uma vinda dele ao CT hoje. Não conversou com os torcedores”, afirmou.

Neste momento ruim, Clodoaldo espera que o clube possa trazer um novo treinador para comandar a equipe. Além disso, destacou que está triste com toda a situação que aconteceu no Peixe nos últimos jogos e com a invasão.

“Futebol mexe com emoção, paixão, nesse momento é muita reflexão, conversar e, claro, a gente fica triste pela derrota, pela situação de vir aqui no local do nosso trabalho. O grupo está preparado, vai dar uma resposta ao torcedor, que merece. Esperamos que o Santos possa se organizar, se preparar, pensar no futuro, para frente. Buscar o que há de melhor no mercado. Busque um grande profissional. Santos precisa buscar com urgência um profissional para buscar a equipe”, ressaltou.