Botafogo anuncia retorno do lateral Marçal

O Botafogo anunciou o retorno do lateral-esquerdo Marçal, que fez parte do elenco que conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2024. Com saída após o fim do contrato no dia 31 de dezembro, o jogador de 36 anos retorna após quatro meses fora.

Marçal, aliás, já foi regularizado no BID no fim de março e começou a treinar com o elenco do Botafogo antes mesmo de resolver pendências contratuais. O jogador procurou John Textor com o desejo de encerrar a carreira em um grande clube. Ele ainda revelou que teve algumas propostas, mas nenhuma preenchia o espaço que o Botafogo deixou em seu coração.