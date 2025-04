Arias se torna o terceiro estrangeiro com mais jogos pelo Fluminense

Colombiano completa 214 partidas com a camisa do clube carioca e iguala outro ídolo da torcida: Romerito, que foi campeão brasileiro em 1984

Dessa forma, o jogador agora soma 214 partidas desde sua chegada, em 2002, o mesmo número do paraguaio, campeão brasileiro pelo clube em 1984. O líder desta estatística é o argentino Darío Conca, que esteve em campo em 272 jogos pelo Tricolor, enquanto Russo está em segundo, com 251.

O clássico entre Botafogo e Fluminense, no último sábado (26) representou uma marca importante para Jhon Arias. Afinal, o colombiano entrou no Top 3 de estrangeiros com mais jogos na história do Tricolor de Laranjeiras, igualando outro ídolo da torcida, Romerito.

Em algumas entrevistas, Arias citou Romerito como uma de suas inspirações com a camisa do Flu. Em entrevista na temporada passada, ele falou da relação com o paraguaio.

“Bem, eu tive a linda experiência de conhecer o Romerito. Sei um pouco da história que ele teve no clube, o que representa para o clube, para a torcida. É uma pessoa muito querida por todos os tricolores. E claramente eu estou seguindo a minha história. Sou uma pessoa que trabalho muito para conseguir as coisas que aos poucos estou conseguindo”, disse.

Por fim, o jogador analisou a atuação do Fluminense na derrota por 2 a 0 para o Botafogo, no Nilton Santos. Este foi o primeiro revés da equipe sob o comando do técnico Renato Gaúcho e o oitavo consecutivo para o arquirrival na história.