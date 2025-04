Alvo pela PF, Bruno Henrique atinge marca histórica pelo Flamengo

Envolto em polêmicas, Bruno Henrique completou a marca de 300 jogos pelo Flamengo na goleada sobre o Corinthians, no domingo (27), no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão. O atacante iniciou sua história em 2019 pela equipe rubro-negra e continua rendendo frutos.

Bruno Henrique, que começou no banco de reservas, entrou na partida aos 35 minutos do segundo tempo, no lugar de Pedro, que marcou dois gols. O atacante, chamado pelos rubro-negros de “Rei dos Clássicos”, é o terceiro maior artilheiro do time carioca no século XXI e o terceiro maior artilheiro do clube na história do Brasileirão.