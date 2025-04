Wagner Leonardo minimiza hostilização e responde com assistência pelo Grêmio

“O sentimento de gratidão, vivi uma linda história aqui. Diferente do que dizem, tenho um carinho enorme pelo Vitória, por esse grande clube. Fomos muito felizes aqui. Meu filho nasceu aqui. Mas a vida segue. Agora estou no Grêmio e estou muito feliz”, comentou Wagner Leonardo em entrevista ao “Sportv”.

Zagueiro do Grêmio, Wagner Leonardo viveu uma noite atípica, embora seja comum para jogadores de futebol. Afnal, ele foi hostilizado pela torcida do Vitória por toda a partida. No entanto, ele “respondeu” dando assistência para Jemerson abrir o placar no empate em 1 a 1 no Barradão.

Vale lembrar que Wagner Leonardo saiu do próprio Vitória para ir para o Grêmio no início deste ano. O zagueiro, aliás, defendeu o Leão entre 2023 e fevereiro de 2025. Conquistou dois títulos: Série B de 2023 e Baiano de 2024. Assim, era ídolo no Rubro-Negro.

Com o tropeço no Barradão, o Grêmio segue com apenas uma vitória em seis jogos no Brasileirão. Assim, agora soma cinco pontos e está na zona de rebaixamento.

O Grêmio volta a campo agora na próxima quarta-feira (30), às 21h30, visitando o CSA pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Já pelo Brasileirão, o compromisso da vez será recebendo o Sants no domingo (4), às 16h.

“Agora é virar a chave que temos um novo jogo na quarta (contra o CSA)”, concluiu Wagner Leonardo.